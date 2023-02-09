Кримінал

СБУ ліквідувала ще 6 каналів втечі ухилянтів

9 Лютого 2023 19:06
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ухилянти

Служба безпеки заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримано сімох організаторів нелегальних «трафіків».

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Середня вартість «квитка на втечу» становила від 1,5 до 12 тис. дол. з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.

У результаті проведення комплексних заходів:

  • На Київщині: викрито місцевого ділка, який продавав фіктивні посвідчення «багатодітного батька» або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.
  • У Закарпатській області: співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тис. дол. За цю суму він «гарантував» приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.
  • На Житомирщині: знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – очільниця місцевої громадської організації.
  • У Запорізькій області: викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи «Шлях». Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.
  • На Миколаївщині: затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.
  • У Дніпропетровській області: викрито мешканця регіону на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), організаторам схем повідомлено про підозру.


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