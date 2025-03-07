Саудівська Аравія офіційно підтвердила американо-українську зустріч наступного тижня

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії повідомили, що наступного тижня в місті Джидда на Червоному морі відбудеться американо-українська зустріч.

Про це йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

“Міністерство підтвердило, що Королівство продовжує докладати зусиль для досягнення міцного миру задля припинення української кризи”, – йдеться в повідомленні.

У тексті заяви підкреслюється, що “королівство продовжувало ці зусилля протягом останніх трьох років, організувавши безліч зустрічей із цього питання”.

Раніше Саудівська Аравія приймала переговори між делегаціями США та РФ – вони відбувалися в лютому в Ер-Ріяді.