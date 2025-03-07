Політика

Саудівська Аравія офіційно підтвердила американо-українську зустріч наступного тижня
7 Березня 2025 16:27
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Володимир Зеленський у Саудівській Аравії, лютий 2024 р. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Володимир Зеленський у Саудівській Аравії, лютий 2024 р. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії повідомили, що наступного тижня в місті Джидда на Червоному морі відбудеться американо-українська зустріч.

Про це йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

“Міністерство підтвердило, що Королівство продовжує докладати зусиль для досягнення міцного миру задля припинення української кризи”, – йдеться в повідомленні.

У тексті заяви підкреслюється, що “королівство продовжувало ці зусилля протягом останніх трьох років, організувавши безліч зустрічей із цього питання”.

Раніше Саудівська Аравія приймала переговори між делегаціями США та РФ – вони відбувалися в лютому в Ер-Ріяді.


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