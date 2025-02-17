САУ Zuzana та ракети до IRIS-T: Німеччина надіслала в Україну нову партію озброєння

Німеччина відправила до України нову партію військової допомоги. У пакет увійшли дрони, ракети до IRIS-T та інші боєприпаси, а також самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

Військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду на розбудову безпекового потенціалу, які використовуються для фінансування поставок військової техніки та інших матеріалів від промисловості. З іншого боку, поставки здійснюються зі складів федеральних збройних сил. Загалом, Федеративна Республіка Німеччина сьогодні надала або зобов’язалася надати в наступні роки військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

До нового пакета військової допомоги Німеччини Україні увійшли:

56 мінно-стійких транспортних засобів із захистом від засідки (MRAP);

боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1;

боєприпаси для БМП MARDER;

282 тис. боєкомплектів до самохідних зенітних установок;

ЗРК GEPARD;

ракети IRIS-T SLM;

ракети IRIS-T SLS;

4 колісні самохідні гаубиці Zuzana 2;

2 000 снарядів калібру 155 мм;

21 000 снарядів калібру 122 мм;

300 ударних БпЛА HF-1;

51 БпЛА VECTOR із запчастинами;

209 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

29 безпілотників-розвідників SONGBIRD;

14 безпілотників-розвідників HORNET XR;

2 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

16 шахтних плугів;

74 тис. патронів калібру 40 мм;

100 кулеметів MG5;

2915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточні гвинтівки HLR 338 з боєзапасом;

220 гвинтівок CR 308;

73 штурмові гвинтівки АК-47.

Також у пакеті – 645 лазерних далекомірів та обладнання для охорони кордону. У пакет увійшли патрони для вогнепальної зброї, вовняні ковдри, спальні мішки та 343 400 джгутів.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Німеччина надала або зобов’язалася надати військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро. У 2024 році в рамках ініціативи з розбудови безпекового потенціалу було виділено близько 7,1 мільярда євро на військову підтримку України.