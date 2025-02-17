Суспільство

САУ Zuzana та ракети до IRIS-T: Німеччина надіслала в Україну нову партію озброєння
17 Лютого 2025 19:58
читать на русском →
САУ Zuzana 2 / Фото: dvidshub.net
САУ Zuzana 2 / Фото: dvidshub.net

Німеччина відправила до України нову партію військової допомоги. У пакет увійшли дрони, ракети до IRIS-T та інші боєприпаси, а також самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

Військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду на розбудову безпекового потенціалу, які використовуються для фінансування поставок військової техніки та інших матеріалів від промисловості. З іншого боку, поставки здійснюються зі складів федеральних збройних сил. Загалом, Федеративна Республіка Німеччина сьогодні надала або зобов’язалася надати в наступні роки військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

До нового пакета військової допомоги Німеччини Україні увійшли:

  • 56 мінно-стійких транспортних засобів із захистом від засідки (MRAP);
  • боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1;
  • боєприпаси для БМП MARDER;
  • 282 тис. боєкомплектів до самохідних зенітних установок;
  • ЗРК GEPARD;
  • ракети IRIS-T SLM;
  • ракети IRIS-T SLS;
  • 4 колісні самохідні гаубиці Zuzana 2;
  • 2 000 снарядів калібру 155 мм;
  • 21 000 снарядів калібру 122 мм;
  • 300 ударних БпЛА HF-1;
  • 51 БпЛА VECTOR із запчастинами;
  • 209 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 безпілотників-розвідників SONGBIRD;
  • 14 безпілотників-розвідників HORNET XR;
  • 2 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
  • 16 шахтних плугів;
  • 74 тис. патронів калібру 40 мм;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 2915 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 900 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 64 високоточні гвинтівки HLR 338 з боєзапасом;
  • 220 гвинтівок CR 308;
  • 73 штурмові гвинтівки АК-47.

Також у пакеті – 645 лазерних далекомірів та обладнання для охорони кордону. У пакет увійшли патрони для вогнепальної зброї, вовняні ковдри, спальні мішки та 343 400 джгутів.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Німеччина надала або зобов’язалася надати військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро. У 2024 році в рамках ініціативи з розбудови безпекового потенціалу було виділено близько 7,1 мільярда євро на військову підтримку України.


ТОП-новини
17 Лютого 2025 19:58

САУ Zuzana та ракети до IRIS-T: Німеччина надіслала в Україну нову партію озброєння
17 Лютого 2025 20:38

Зухвалий напад на працівника ТЦК на Львівщині: військовий в лікарні, один із призовників утік
17 Лютого 2025 20:18

Російський дрон влучив в автівку на Харківщині: постраждав водій
17 Лютого 2025 18:01

Поранено двох рятувальників: на Донеччині окупанти вдарили з дрона по автомобілю ДСНС
17 Лютого 2025 17:18

ССО та СБУ вдарили по оборонних підприємствах окупантів на Кубані: деталі спецоперації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки