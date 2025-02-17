САУ Zuzana та ракети до IRIS-T: Німеччина надіслала в Україну нову партію озброєння

Німеччина відправила до України нову партію військової допомоги. У пакет увійшли дрони, ракети до IRIS-T та інші боєприпаси, а також самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.
Військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду на розбудову безпекового потенціалу, які використовуються для фінансування поставок військової техніки та інших матеріалів від промисловості. З іншого боку, поставки здійснюються зі складів федеральних збройних сил. Загалом, Федеративна Республіка Німеччина сьогодні надала або зобов’язалася надати в наступні роки військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.
До нового пакета військової допомоги Німеччини Україні увійшли:
- 56 мінно-стійких транспортних засобів із захистом від засідки (MRAP);
- боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1;
- боєприпаси для БМП MARDER;
- 282 тис. боєкомплектів до самохідних зенітних установок;
- ЗРК GEPARD;
- ракети IRIS-T SLM;
- ракети IRIS-T SLS;
- 4 колісні самохідні гаубиці Zuzana 2;
- 2 000 снарядів калібру 155 мм;
- 21 000 снарядів калібру 122 мм;
- 300 ударних БпЛА HF-1;
- 51 БпЛА VECTOR із запчастинами;
- 209 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 29 безпілотників-розвідників SONGBIRD;
- 14 безпілотників-розвідників HORNET XR;
- 2 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
- 16 шахтних плугів;
- 74 тис. патронів калібру 40 мм;
- 100 кулеметів MG5;
- 2915 штурмових гвинтівок HK 416;
- 900 штурмових гвинтівок MK 556;
- 64 високоточні гвинтівки HLR 338 з боєзапасом;
- 220 гвинтівок CR 308;
- 73 штурмові гвинтівки АК-47.
Також у пакеті – 645 лазерних далекомірів та обладнання для охорони кордону. У пакет увійшли патрони для вогнепальної зброї, вовняні ковдри, спальні мішки та 343 400 джгутів.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Німеччина надала або зобов’язалася надати військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро. У 2024 році в рамках ініціативи з розбудови безпекового потенціалу було виділено близько 7,1 мільярда євро на військову підтримку України.