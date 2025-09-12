        Кримінал

        САП вимагає конфіскувати активи головного санлікаря України

        Федір Олексієв
        12 Вересня 2025 18:58
        Головний санітарний лікар Ігор Кузін / Фото: Суспільне
        Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про конфіскацію активів головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна на суму понад 3,2 млн гривень.

        Про це повідомляють САП та НАБУ

        Перевірка доходів і витрат Кузіна за 2021–2022 роки показала, що він придбав дві земельні ділянки та два житлові будинки у Київській області, не маючи законних підстав для таких витрат.

        “За таких обставин прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання  необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави”, – йдеться у повідомленні. 

        Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору.


