САП оголосила нардепці – “слузі” підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Нардепці від партії “Слуга народу” Ірині Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці.

Про це повідомляє пресслужба САП та НАБУ.

За даними САП, нардепка у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі.

За отримані кошти народна обраниця згодом придбала будинок поблизу Одеси, де тепер проживає.

“Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”.