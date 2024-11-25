Економіка

Санкції проти Газпромбанку: картки UnionPay перестали обслуговувати у понад 10 країнах
25 Листопада 2024 08:22
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росія, санкції
Картка UnionPay / Фото: РИА Новости

Після запровадження Міністерством фінансів США нового пакета санкцій проти Росії, зокрема проти Газпромбанку, картки UnionPay більше не обслуговуються у понад десяти країнах.

Про це повідомляє видання Türkiye Today.

Проблеми з використанням карток виникли у клієнтів у Туреччині, ОАЕ, Німеччині, Катарі, Казахстані, Угорщині, В’єтнамі, Таїланді, Тунісі, Узбекистані, Південній Африці та Південній Кореї.

Водночас онлайн-функції, зокрема перекази через мобільний додаток Газпромбанку, поки залишаються доступними.  

Раніше російське агентство ТАСС повідомило, що в китайських банках, таких як Bank of China та China Construction Bank, також унеможливлено зняття готівки за допомогою карт Газпромбанку.  


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