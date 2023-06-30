Політика

Саміт ЄС: Польща та Угорщина заблокували текст про підтримку біженців з України

30 Червня 2023 14:46
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біженці, Євросоюз

На завершення нинішнього саміту ЄС Чеська Республіка просунула формулювання фінансової підтримки країнам, які приймають біженців з України, проте через позицію Польщі та Угорщини підтримка під загрозою зриву. Про це заявив у Брюсселі перед початком другого дня засідання Європейської ради прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Польща та Угорщина, наголосив Фіала, виступають проти чеських інтересів, передає Радіо Прага.

Заява прем’єр-міністра Чехії пролунала після того, як лідери 27 країн призупинили дебати з міграційної політики близько першої години ночі в п’ятницю, 30 червня, так і не прийнявши спільної резолюції. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його угорський колега Віктор Орбан заблокували переговори, вимагаючи, щоб рішення ухвалювалися одноголосно. Вони протестували проти нещодавньої угоди більшості держав ЄС, яка розділила б тягар прийому мігрантів між усіма членами ЄС.

«Польща та Угорщина відкидають практично будь-який текст, у якому згадується міграція. Я не вважаю це вдалим», – сказав Фіала журналістам перед продовженням переговорів.


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