Політика

Саміт НАТО ухвалив пакет рішень щодо України: складається з трьох елементів

11 Липня 2023 18:45
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україна, нато, саміт, столтенберг

Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумком першого дня саміту Альянсу.

“Сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО. Перше – це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин”.

Другий елемент, за словами генсека, – це утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де “ми зустрічатимемось як рівні”.

“Третє – ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови”.

Це сильний пакет для України і чіткий шлях до її членства у НАТО, запевнив генсек.


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