Політика

Салліван заявив, що Америка здатна одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

11 Жовтня 2023 07:08
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ізраїль, сша, україна

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Штати мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та Ізраїль – у захисті своєї території і громадян.

Про це заявив Салліван на брифінгу, цитує Голос Америки

“Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль”.

“Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити”.

Відповідаючи на питання журналістів, Салліван також підтвердив, що адміністрація президента президента Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю.

Він не прокоментував, чи це буде об’єднаний запит, а також, яку саме форму він матиме.

Також Салліван вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі, включно з потенційною необхідністю залучення американських військ до безпосередніх бойових дій, як це бувало у минулому.


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