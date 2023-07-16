Салліван: Ми готові до будь-якого сценарію щодо “зернової угоди”

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван виступив в ефірі трьох американських телеканалів, зокрема дав велике інтерв’ю телеканалу CBS. Ось що він сказав про зернову угоду:

«Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін (…) Можливо, Росія вийде [з угоди], можливо, і її продовження. Якщо вони вийдуть з неї, то решта світу подивиться на це і скаже, що Росія повернулася спиною до країн Півдня та Африки, Латинської Америки та Азії, до того щоб забезпечити їм необхідне продовольство за доступними цінами. Гадаю, що це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат. Це вибір, який має зробити Володимир Путін. Ми готові до будь-якого сценарію та щільно працюємо над цим із українцями».

Доля зернової угоди, термін якої спливає 17 липня, як і раніше неясна, сьогодні вранці з одеського порту вийшло останнє судно з українським зерном. Його прохід через Чорне море Росія погодила наприкінці червня, відколи дозволу на прохід інших судів Москва не давала. Путін раніше говорив, що основних цілей угоди не досягнуто, а умови для експорту російської продукції «досі не виконані».