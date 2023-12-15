Саакашвілі заявив, що завдяки Україні для Грузії відкрився шлях до Європи

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі прокоментував рішення Європейської ради надати Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС. Зокрема він заявив, що “Україна відкрила для Грузії шлях до Європи”.

Про це Міхеіл Саакашвілі написав у Facebook.

“Я – гордий грузин та гордий громадянин України. Україна відкрила для Грузії шлях до Європи, але грузинський народ є головним суб’єктом, який сьогодні наближає наше членство в ЄС. Європа ступила на Кавказ, і ми подбаємо про те, щоб європейський прапор, одного разу піднятий у Грузії, ніколи більше не спускався. Вперше я підняв його 2004 року. У 2008 році Росія спробувала спустити його, але зазнала невдачі. Тепер уже сам Євросоюз підняв свій прапор у нашому регіоні, і цього ніхто не змінить”, — йдеться у дописі Саакашвілі.