Саакашвілі спростував інформацію про продаж своєї одеської квартири

Днями у проросійських ТГ-каналах з’явилася інформація, що колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі продає свою квартиру в Одесі.

“Не дочекаєтесь!” – написав Саакашвілі у Twitter.

“Щойно звільнюся від путінського полону, я повернуся до себе додому до Мами, до свого міста, знайомого до сліз, яке я до безумства встиг полюбити. Скоро Путін буде в Гаазі, а я – снідатиму в кімнаті на Французькому бульварі, і спілкуватимуся, багато спілкуватимуся з одеситами”, – написав Саакашвілі.

Одессу обстреливают более интенсивно из-за трёх причин:

1) Общее начало контрнаступления;

2) Желание принудить часть грузов перенести в Николаев, опять жe для того, чтобы помешать контрнаступлению;

3) Напугать отдыхающих – а их в Одессе уже полно – и через них терроризировать всю… — Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) May 19, 2023

Михайло Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Лікарська команда експрезидента заявила, що його стан здоров’я значно погіршився після того, як його було ув’язнено в жовтні 2021 року, і він почав голодування. Наприкінці 2021 року його забрали в лікарню.

Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михайла Саакашвілі.