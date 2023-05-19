Політика

Саакашвілі спростував інформацію про продаж своєї одеської квартири

19 Травня 2023 21:16
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саакашвілі

Днями у проросійських ТГ-каналах з’явилася інформація, що колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі продає свою квартиру в Одесі.

“Не дочекаєтесь!” – написав Саакашвілі у Twitter.

“Щойно звільнюся від путінського полону, я повернуся до себе додому до Мами, до свого міста, знайомого до сліз, яке я до безумства встиг полюбити. Скоро Путін буде в Гаазі, а я – снідатиму в кімнаті на Французькому бульварі, і спілкуватимуся, багато спілкуватимуся з одеситами”, – написав Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Лікарська команда експрезидента заявила, що його стан здоров’я значно погіршився після того, як його було ув’язнено в жовтні 2021 року, і він почав голодування. Наприкінці 2021 року його забрали в лікарню.

Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михайла Саакашвілі.


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