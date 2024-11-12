Рютте заявив, що Україна потребує більше допомоги НАТО 

Союзники НАТО повинні бути готові продовжувати підтримку України у боротьбі з російською агресією впродовж тривалого періоду, щоб змінити хід конфлікту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Парижі разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Сьогодні ми обговоримо необхідність посилення допомоги, особливо коли Україна готується до складної зими, яка може стати найважчою з 2022 року. Ми повинні підтвердити наше довгострокове зобов’язання і не просто підтримувати Україну, а зробити більше. Ми маємо підвищити ціну для Путіна та його союзників, надаючи Україні необхідну допомогу для зміни траєкторії цього конфлікту», — зазначив Рютте.

Він наголосив, що зустріч із президентом Франції проходить у критичний момент для глобальної безпеки. Росія продовжує агресію проти України, водночас зближуючись зі своїми партнерами, зокрема Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Рютте підкреслив, що Північна Корея, окрім постачання боєприпасів і ракет у Росію, також відправила війська для участі у бойових діях. У відповідь Росія надає їй фінансування та ракетні технології, що викликає серйозну тривогу. Такі ракети становлять загрозу для США, Європи, Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Японію та Південну Корею, а також для всього євроатлантичного простору.

«Щодня українці страждають від атак іранських дронів «Шахед», за які Іран отримує фінансування від Росії. Ці кошти використовуються для дестабілізації Близького Сходу та підтримки тероризму. Одночасно Китай підсилює російську економіку та оборонну промисловість, а також сприяє розповсюдженню її пропагандистських наративів», — підкреслив генеральний секретар НАТО.

За його словами, військове співробітництво Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм є загрозою для миру в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Північній Америці. Тому Європа, Північна Америка та їхні партнери повинні об’єднатися для посилення трансатлантичного Альянсу та забезпечення безпеки своїх громадян.

Рютте також висловив вдячність президенту Франції за постійну підтримку України, включаючи надання артилерії, систем ППО, крилатих ракет і бронетехніки.

«Франція була серед перших, хто повністю оснастив і підготував цілу українську бригаду, названу на честь Києва. Також ви зобов’язалися передати бойові літаки «Міраж» на початку наступного року», — додав Рютте.