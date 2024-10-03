Політика

Рютте заявив, що питання про далекобійні удари треба вирішувати з кожною країною Альянсу окремо
3 Жовтня 2024 15:17
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нато, україна
Марк Рютте / Фото з відкритих джерел

Новий очільник НАТО Марк Рютте підкреслює значущість майбутньої зустрічі у форматі “Рамштайн” за участю лідерів країн. Проте він наголошує, що рішення щодо послаблення обмежень на атаки вглиб російської території залишається за кожною країною-членом НАТО індивідуально, а не за Альянсом в цілому.

Цю позицію Рютте висловив під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Президент Байден збирає цю зустріч на рівні лідерів. Я думаю, дуже важливо, що ми зустрінемося 12 жовтня у форматі «Рамштайн» з членами Альянсу і, звичайно, з Україною», – зазначив генсек НАТО

Відповідаючи на питання про можливість зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї проти цілей на території РФ під час цієї зустрічі, Рютте повторив свою попередню заяву про те, що Україна має законне право на самозахист, що підтримується міжнародним правом.

«Це означає, що це право не обмежується кордонами України. Росія веде незаконну війну, і збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані проти української цивільної інфраструктури, може запобігти цьому… Водночас кожний член Альянсу має право розглядати, як підтримувати Україну. Деякі питання обмежень не залежать від НАТО, це залежать від кожної країни, які обмеження вона може накладати», – сказав Рютте.


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“НАТО продовжує підтримувати Україну” – Рютте
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