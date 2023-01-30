Рятівники ліквідували пожежу будинку, в який влучила російська ракета, о четвертій ранку

Як повідомлялося, 29 січня близько 23:00 центральна частина Харкова знову була атакована російською ракетою (попередньо С300). Вона влучила у чотирьохповерховий житловий будинок.

За інформацією ГУ ДСНС в Харківсбкій області, вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців отримали поранення.

До місця виклику були направлені 6 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі біля 450 кв.м. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали.

“На місці події працюють близько 40 чоловік особового складу ДСНС. О 23:38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 повністю ліквідувати”, – повідомили в ДСНС.