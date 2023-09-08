Румунія посилить захист у прикордонних районах

У Румунії посилюють заходи захисту цивільного населення у прикордонних населених пунктах на березі Дунаю з огляду на обстріли Росією українських портів.

Про це повідомляє Romania Journal.

Як зазначається, Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії уповноважив Міністерство національної оборони визначити райони на березі Дунаю, де необхідно вжити заходів захисту населення.

«З огляду на нещодавні та неодноразові обстріли українських портів Рені та Ізмаїл комітет уповноважив Міністерство національної оборони оцінити й визначити райони на території Румунії… для вжиття спеціальних заходів з метою захисту населення», – йдеться у рішенні.

Зокрема, йдеться про сповіщення населення за допомогою повідомлень Ro-Alert у районах у разі ризику падіння «елементів, що належать до бойових засобів, що використовуються в конфлікті».

Регіональні інспекції з надзвичайних ситуацій інструктуватимуть місцевих жителів, як діяти у потенційно небезпечних ситуаціях.