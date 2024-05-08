Румунія може передати Україні одну із своїх систем Patriot

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі румунського колегу Клауса Йоганніса. Зустріч в Овальному кабінеті присвячувалася двадцятиріччю з моменту членства Румунії в НАТО.

Лідери обговорили безпекові питання на східному фланзі альянсу та подальшу підтримку України. Зокрема президент Румунії пообіцяв подумати над передачею системи ППО Patriot, передає Reuters.

“Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони (Румунії), щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприпустимо залишати Румунію без ППО”, — заявив журналістам Йоганніс після зустрічі у Білому домі.