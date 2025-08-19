Рубіо очолить робочу групу з розробки гарантій безпеки для України, — WSJ

Президент Дональд Трамп і європейські лідери домовилися, що державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

За даними The Wall Street Journal, гарантії безпеки складатимуться з чотирьох компонентів:

Реклама

Реклама

військова присутність;

протиповітряна оборона;

озброєння;

моніторинг припинення бойових дій.

Джерела видання зазначають, що США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям без введення американських військ на територію України.

Раніше Financial Times повідомляла, що Київ запропонував Вашингтону укласти угоду на закупівлю американської зброї на суму 100 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пакет американської зброї є частиною гарантій безпеки.

“Там дійсно є пакет із нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас”, — повідомив Зеленський.