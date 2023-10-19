Кримінал

РПЦ створює “православні ПВК” для війни проти Україні

19 Жовтня 2023 14:08
читать на русском →
сбу

Російська православна церква створює власні приватні військові компанії (ПВК) на території РФ, які за вказівками московського патріархату займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців серед вірян для війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки задокументувала, що одна з таких приватних військових компаній під назвою “Андріївський хрест” діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі.

Повідомляється, що у стінах релігійної установи її представники вербують вірян для подальшого включення до складу окупаційних військ.

Під час відбору потенційних “кандидатів” перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий “досвід”.

Після зарахування найманців до лав ПВК, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.

Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку “рекрутів” виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах.

“Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на “будівництво” храмів”, – зазначили в СБУ.

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Жовтня 2023 15:24

Колишньому ведучому телеканалів Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу оголошено про підозру в колабораціонізмі
19 Жовтня 2023 13:09

Парламент зробив перший крок до заборони УПЦ МП
19 Жовтня 2023 12:50

Рада у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік
19 Жовтня 2023 11:52

На Черкащині співробітник ТЦК закликав “денацифікувати” Україну
19 Жовтня 2023 10:58

Під Авдіївкою збито ворожий Су-25, вже п’ятий за 10 діб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки