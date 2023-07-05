Суспільство

Розвідка повідомила, за яких умов Бахмут буде звільнено 

5 Липня 2023 13:02
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бахмут, гур, Деокупація

Динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони призведе до звільнення Бахмута, наразі окупанти кидають у бій танки, бо піхота не справляється на полі бою.

Про це повідомляє пресслужба ГУР з посиланням на командира розвідувального підрозділу “Терра” Миколу Волохова

“Характер зіткнень ― багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно показує  техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви”.

Волохов розповів, що за останній місяць захисники мають стабільні успіхи у просуванні вперед. “Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично”, – зазначив розвідник.


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