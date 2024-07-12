Розвідка Британії повідомила про рекордні втрати РФ у травні і червні 

У травні та червні значно зросли середньодобові втрати Росії − убитими й пораненими − і сягнули найбільших значень за весь час війни проти України.

Про це повідомляє розвідувальний огляд Міноборони Британії.

За даними відомства, у травні Росія щодня втрачала убитими й пораненими 1 262 осіб, а у червні – 1 163 відповідно, що є її максимальними середньодобовими показниками втрат за весь час війни.

Розвідка підкреслює, що загалом за останні два місяці РФ ймовірно втратила вбитими й пораненими понад 70 тисяч військовослужбовців.

Аналітики пов’язують зростання втрат з відкриттям Росією нового фронту в Харківській області, в той час, як агресорка зберігала попередні темпи наступальних операцій уздовж решти фронту.

Розвідка Британії акцентує, що хоч окупанти і збільшили тиск на фронті, але ефективна українська оборона та проблеми з підготовкою російських військових “зменшують здатність РФ використовувати будь-які технічні успіхи попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту”.

Аналітики прогнозують, що протягом наступних двох місяців середня кількість російських втрат теж перевищуватиме тисячу осіб на день, оскільки Росія продовжує намагатися захопити українські позиції масованими наступальними діями.