Розслідуванням причин пожежі в Лос-Анджелесі займеться спецпідрозділ ATF

У зв’язку з лісовими пожежами створюється нова оперативно-слідча група, передає CNN з посиланням на заяву начальника поліцейського управління Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла.

За його словами, Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF) візьме на себе функції провідного слідчого в цій групі.

ATF працюватиме над визначенням походження і причини пожежі в Палісейдс, йдеться у твіті лос-анджелеського офісу відомства.

«На місці події працюють сертифіковані пожежні слідчі, і вони продовжать працювати спільно зі слідчими штату та місцевими слідчими, щоб встановити причину цієї трагічної події», – йдеться в повідомленні агентства.

Група зможе визначити, чи були причиною пожежі пошкодження ліній електропередач, підпал або інші фактори.

Пожежі охопили регіон Лос-Анджелеса минулого вівторка. Наразі місто оточують п’ять окремих осередків загальною площею 15 тисяч гектарів. Ще три осередки вдалося локалізувати.

Десятки тисяч людей уже були змушені покинути свої будинки. 12 тисяч будівель сильно пошкоджені або повністю зруйновані вогнем.

Кілька зірок Голлівуду позбулися своїх будинків, серед них Ентоні Гопкінс, Періс Гілтон і Біллі Крістал. Останнім про те, що залишився без житла, повідомив зірка «Хороброго серця» Мел Гібсон.

Повідомляється про загибель щонайменше 11 осіб, але очікується, що кількість жертв зросте, коли вогонь буде взято під контроль і пожежники зможуть обшукувати будинки. До ранку неділі кількість загиблих, за повідомленнями міської влади, зросла до 16.

У суботу пожежа поширилася на нові райони міста, після того як вітер знову посилився після короткочасного затишшя.