Розслідувачі розповіли про дітей Путіна і Кабаєвої

Центр “Досьє”, заснований російським політиком Михайлом Ходорковським, випустив матеріал, у якому названо імена двох імовірних синів Володимира Путіна та олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої. За інформацією видання, їх звуть Іван і Володимир. “Досьє” вказує, що Іван народився 2015 року, а Володимир – 2019-го.

У статті йдеться про те, що її автори отримали цю інформацію від одного джерела з обслуговуючого персоналу, що працює в президентських резиденціях. Співрозмовник видання живе в резиденціях і часто бачить імовірних синів президента, стверджується в публікації. Журналісти зазначають, що перевірили біографію джерела і переконалися, що він “справді працює в сім’ї Путіна”; деталі його розповіді вдалося верифікувати за допомогою публікацій у соцмережах, банківських виписок і даних із державних баз.

За даними “Досьє”, Іван і Володимир живуть здебільшого в президентській резиденції на Валдаї, вони не відвідують шкіл і дитячих садочків, з ними перебувають поруч приватні вчителі, няні та тренери. У дітей є свої машини з водіями, вчителі та прислуга пересуваються на інших автомобілях. “Досьє” стверджує, що іноді в резиденції з’являються інші діти – найчастіше друзів Кабаєвої. У матеріалі йдеться, що вечорами Путін грає зі старшим сином у хокей – для цього на Валдаї побудували хокейний майданчик.

Журналісти виявили на сайті агентства English Nanny, яке підбирає персонал для забезпечених сімей із Росії, оголошення, у якому йдеться про набір працівників у “президентську сім’ю”. На початку 2024 року туди шукали вчителів англійської мови з проживанням для двох хлопчиків чотирьох і восьми років, що відповідає віку ймовірних синів Путіна. Згідно з оголошенням, пропонована зарплата – 7700 євро на місяць. У ньому зазначено, що перевагу віддають кандидатам із паспортом ПАР, а залишати територію, де живе сім’я, заборонено. Співбесіду з кандидатом проводить асистент сім’ї, каже джерело “Досьє”.

У розслідуванні стверджується, що вчителів реєструють через “Мій медичний центр” (ММЦ) – мережу приватних клінік, у яких лікували найманців ПВК “Вагнера” і знайомих Путіна. Через клініку оформлені тільки іноземні вчителі, громадяни РФ отримують зарплату в інших компаніях. Формально вони укладали контракти на послуги перекладача, але отримували значно більше – від 330 тисяч рублів до 1,2 мільйона рублів. “Досьє” називає ім’я однієї з учительок – це громадянка Боснії і Герцеговини Софія Божич, яка викладає німецьку. У родині Путіна вона працює щонайменше чотири роки. За словами джерела “Досьє”, на початку 2024-го персонал обговорював, що Івана відправлять у сочинський ліцей “Сіріус”, але поки що цього не сталося.

Співрозмовник видання стверджує, що вчителі та тренери здебільшого спілкуються з помічниками сім’ї. Вони отримують повідомлення від Олесі Фединої, яка видає себе за матір Івана і Володимира. Вона ж особисто знайомиться з новими співробітниками. “Досьє” пише, що насправді це двоюрідна сестра Кабаєвої.