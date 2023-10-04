Техно

Розробники Brave1 створили “плащ-невидимку” для українських військових

4 Жовтня 2023 10:46
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зброя

Українська платформа для розробки інноваційних рішень в інтересах ЗСУ Brave1 створила “плащ-невидимку”, який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця розробка компактна та легка – вага до 2,5 кг. Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Він також не горить і захищає від високих температур.


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