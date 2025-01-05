Розпочався державний похорон Джиммі Картера

Американці збираються, щоб вшанувати пам’ять Джиммі Картера, в той час як майже тиждень триває державна церемонія прощання з 39-м президентом США.
Суботня процесія від будинку Картера в місті Плейнс, штат Джорджія, до Атланти стала початком шестиденного публічного прощання з державним діячем, який помер минулого місяця у віці 100 років.
YouTube-канал агенції AP веде пряму трансляцію заходу:
У вівторок Картера доправлять до Вашингтону, де він буде лежати в Капітолії перед службою в четвер, під час якої з промовами виступлять колишні американські президенти.
Сім’я Картерів повернеться до Плейнса, щоб поховати свого патріарха після приватного похорону в рідному місті о 15:45 в баптистській церкві Мараната, де Картер, побожний євангеліст, десятиліттями викладав у недільній школі.
Після цього Картер буде похований під час приватної панахиди на могилі, яку буде видно з ганку його будинку.
39-й президент США Джеймс Ерл Картер помер у віці 100 років 29 грудня 2024. Він увійшов в історію, крім іншого, як перший державний діяч, який попросив називати його фамільярним скороченим ім’ям – Джимі.
Джимі Картер прожив довше, ніж будь-який президент в історії, і мав найдовший шлюб – 77 років з Розалін, яка померла в листопаді 2023 року.
Демократ обіймав посаду президента з 1977 по 1981 рік, період, охоплений економічною та дипломатичною кризами.
Він залишив Білий дім із низьким рейтингом схвалення, але його репутацію за десятки років відновили завдяки гуманітарній діяльності, яка принесла йому Нобелівську премію миру.
У серпні 2015 року Картеру видалили пухлину печінки. У грудні на зборах громади баптистів, членом якої він був, експрезидент оголосив про свою перемогу над раком.
Картер – шостий президент США, що переступив 90-річний рубіж. Йому також належить рекорд тривалості життя в якості експрезидента – єдиний дожив до 100 років.
Останні 20 місяців він провів у хоспісі у своєму рідному штаті Джорджія. Перед виборами у листопаді він, за словами онука, планував голосувати за Камалу Гарріс.
У Картера залишилося четверо дітей, 11 онуків і 14 правнуків.
Його дружина Розалін, з якою він прожив у шлюбі 77 років, померла в листопаді 2023 року.