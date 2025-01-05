Розпочався державний похорон Джиммі Картера

Американці збираються, щоб вшанувати пам’ять Джиммі Картера, в той час як майже тиждень триває державна церемонія прощання з 39-м президентом США.

Суботня процесія від будинку Картера в місті Плейнс, штат Джорджія, до Атланти стала початком шестиденного публічного прощання з державним діячем, який помер минулого місяця у віці 100 років.

YouTube-канал агенції AP веде пряму трансляцію заходу:

У вівторок Картера доправлять до Вашингтону, де він буде лежати в Капітолії перед службою в четвер, під час якої з промовами виступлять колишні американські президенти.

Сім’я Картерів повернеться до Плейнса, щоб поховати свого патріарха після приватного похорону в рідному місті о 15:45 в баптистській церкві Мараната, де Картер, побожний євангеліст, десятиліттями викладав у недільній школі.

Після цього Картер буде похований під час приватної панахиди на могилі, яку буде видно з ганку його будинку.

39-й президент США Джеймс Ерл Картер помер у віці 100 років 29 грудня 2024. Він увійшов в історію, крім іншого, як перший державний діяч, який попросив називати його фамільярним скороченим ім’ям – Джимі.

Джимі Картер прожив довше, ніж будь-який президент в історії, і мав найдовший шлюб – 77 років з Розалін, яка померла в листопаді 2023 року.

Демократ обіймав посаду президента з 1977 по 1981 рік, період, охоплений економічною та дипломатичною кризами.

Він залишив Білий дім із низьким рейтингом схвалення, але його репутацію за десятки років відновили ​​завдяки гуманітарній діяльності, яка принесла йому Нобелівську премію миру.

У серпні 2015 року Картеру видалили пухлину печінки. У грудні на зборах громади баптистів, членом якої він був, експрезидент оголосив про свою перемогу над раком.

Картер – шостий президент США, що переступив 90-річний рубіж. Йому також належить рекорд тривалості життя в якості експрезидента – єдиний дожив до 100 років.

Останні 20 місяців він провів у хоспісі у своєму рідному штаті Джорджія. Перед виборами у листопаді він, за словами онука, планував голосувати за Камалу Гарріс.

У Картера залишилося четверо дітей, 11 онуків і 14 правнуків.

Його дружина Розалін, з якою він прожив у шлюбі 77 років, померла в листопаді 2023 року.