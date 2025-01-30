Кримінал

Розкрадання 20 млн грн на ремонті доріг на Харківщині: затримано посадовців та підприємців
30 Січня 2025 11:00
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ДБР затримало на Харківщині підозрюваних у розкраданні мільйонів на ремонті доріг / Фото: ДБР
ДБР затримало на Харківщині підозрюваних у розкраданні мільйонів на ремонті доріг / Фото: ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ викрили угруповання, до якого входили посадовці однієї з територіальних громад Харківщини та комерсанти. За даними слідства, підозрювані заволоділи майже 20 млн гривень коштів, які призначалися для ремонту доріг.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, організував оборудку заступник голови однієї з територіальних громад. У 2023 році він ініціював укладання 12 договорів на ремонт місцевих доріг з двома заздалегідь визначеними підприємствами.

“До схеми він залучив мобілізованого фахівця, який нібито здійснював технічний нагляд за ремонтом, хоча й перебував на службі. Також у незаконному механізмі брали участь директор приватного підприємства, яке виконувало ремонт, два виконроби, працівник комерційної структури, а також уповноважена особа з питань проведення закупівель територіальної громади”, – розповіли в ДБР.

Як встановило слідство, для привласнення виділених на ремонт коштів ділки економили на якості асфальту та інших матеріалах, завищували обсяги виконаних робіт, закупленого піску, щебеню тощо. Зокрема, спеціаліст відповідальний за технічний нагляд навіть не виїздив на інспекцію виконаних робіт, а підписував готові документи. Через цю оборудку бюджет територіальної громади втратив майже 20 млн гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад 1 млн гривень готівкою та чорнові записи з доказами протиправної діяльності. Залежно від ролі, шестеро затриманих, а також ще один директор приватного підприємства та бухгалтер підозрюються у:

  • створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній;
  • привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • службовому підробленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.

Затримання підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті доріг на Харківщині / Фото: ДБР

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