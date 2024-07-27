Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді 27 липня

Сьогодні, 27 липня, у перший день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту.
НОК оприлюднив розклад виступів наших олімпійців (за київським часом):
Дзюдо (вагова категорія до 60 кг, будуть розіграні медалі)
11:00 — чоловіки, 1/16 фіналу: Дільшот Халматов
17:00 — чоловіки, втішні поєдинки, півфінали, фінали
Кульова стрільба (пневматичний пістолет 10м)
11:30 — чоловіки, кваліфікація: Віктор Банькін та Павло Коростильов
13:30 — жінки, кваліфікація: Олена Костевич
Стрибки у воду (3м синхрон, будуть розіграні медалі)
12:00 — жінки, фінал: Вікторія Кесарь та Анна Письменська
Фехтування (шпага, особисті, будуть розіграні медалі)
12:15 — жінки, 1/32 фіналу: Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура
21:40 — жінки, поєдинки за медалі
Теніс
13:00 — жінки, одиночний турнір, перший раунд: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна
16:00 — жінки, парний турнір, перший раунд: Людмила Кіченок та Надія Кіченок
Академічне веслування (четвірка парна)
13:50 — жінки, кваліфікація: Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова
Велосипедний спорт (шосе, будуть розіграні медалі)
15:30 — жінки, індивідуальна гонка з роздільним стартом: Юлія Бірюкова
Спортивна гімнастика
16:30 — чоловіки, кваліфікація: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний
Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)
17:00 — жінки, кваліфікація, заїзд 1: Вікторія Ус
19:10 — жінки, кваліфікація, заїзд 2: Вікторія Ус
Футбол (2 тур)
18:00 — чоловіки: Україна — Марокко
Настільний теніс (одиночний розряд)
21:00 — жінки, 1/32 фіналу: Соломія Братейко
Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).