Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді 27 липня

Сьогодні, 27 липня, у перший день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту.

НОК оприлюднив розклад виступів наших олімпійців (за київським часом):

Дзюдо (вагова категорія до 60 кг, будуть розіграні медалі)

11:00 — чоловіки, 1/16 фіналу: Дільшот Халматов

17:00 — чоловіки, втішні поєдинки, півфінали, фінали

Кульова стрільба (пневматичний пістолет 10м)

11:30 — чоловіки, кваліфікація: Віктор Банькін та Павло Коростильов

13:30 — жінки, кваліфікація: Олена Костевич

Стрибки у воду (3м синхрон, будуть розіграні медалі)

12:00 — жінки, фінал: Вікторія Кесарь та Анна Письменська

Фехтування (шпага, особисті, будуть розіграні медалі)

12:15 — жінки, 1/32 фіналу: Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура

21:40 — жінки, поєдинки за медалі

Теніс

13:00 — жінки, одиночний турнір, перший раунд: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна

16:00 — жінки, парний турнір, перший раунд: Людмила Кіченок та Надія Кіченок

Академічне веслування (четвірка парна)

13:50 — жінки, кваліфікація: Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова

Велосипедний спорт (шосе, будуть розіграні медалі)

15:30 — жінки, індивідуальна гонка з роздільним стартом: Юлія Бірюкова

Спортивна гімнастика

16:30 — чоловіки, кваліфікація: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний

Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)

17:00 — жінки, кваліфікація, заїзд 1: Вікторія Ус

19:10 — жінки, кваліфікація, заїзд 2: Вікторія Ус

Футбол (2 тур)

18:00 — чоловіки: Україна — Марокко

Настільний теніс (одиночний розряд)

21:00 — жінки, 1/32 фіналу: Соломія Братейко

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