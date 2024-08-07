Розклад олімпійських змагань у Парижі на 7 серпня

У середу, 7 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у легкій та важкій атлетиці, боротьбі, боксі, вітрильному спорті, велоперегонах, плаванні, скейтбордингу та тхеквондо.
Розклад змагань на 7 серпня:
08:30 – легка атлетика (ходьба, марафон, змішана естафета; Іван Банзерук, Людмила Оляновська)
13:54 – спортивне скелелазіння (швидкість, жінки, за золото)
15:43 – вітрильний спорт (багатокорпусник, мікст)
16:00 – важка атлетика (61 кг, чоловіки)
16:43 – вітрильний спорт (швертбот, мікст)
18:30 – скейтбординг (парк, чоловіки, за золото)
19:23 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу)
19:33 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото)
20:00 – легка атлетика (стрибки з жердиною, жінки)
20:17 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу)
20:28 – велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото)
20:30 – синхронне плавання (групи, акробатична програма)
20:30 – важка атлетика (49 кг, жінки)
20:30 – боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за бронзу)
20:55 – боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за золото)
21:05 – боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за бронзу)
21:19 – тхеквондо (до 49 кг, жінки, за бронзу)
21:25 – легка атлетика (метання диска, за золото)
21:30 – боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за золото)
21:34 – тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за бронзу)
21:50 – боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за бронзу)
22:15 – боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за золото)
22:19 – тхеквондо (до 49 кг, жінки, за золото)
22:20 – легка атлетика (400 м, жінки, за золото)
22:30 – бокс (півфінали, до 57 кг, жінки)
22:37 – тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за золото)
22:43 – легка атлетика (3000 м з перешкодами, жінки, за золото)
23:02 – бокс (понад 92 кг, чоловіки, півфінал)
23:34 – бокс (до 63,5 кг, чоловіки, за золото)
23:51 – бокс (до 80 кг, чоловіки, за золото; Олександр Хижняк)