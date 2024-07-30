Спорт

Розклад Олімпіади-2024: за які медалі боротимуться спортсмени 30 липня
30 Липня 2024 07:16
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олімпіада
Ейфелева вежа / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

У четвертий день Олімпіади-2024 спортсмени боротимуться за медалі у стрільбі, фехтуванні, плаванні, тріатлоні, настільному тенісі, спортивній гімнастиці, регбі-7, дзюдо.

Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 30 липня, фінали:

09:00 – Тріатлон (індивідуальні перегони; чоловіки)

10:30 – Стрільба (пневматичний пістолет, 10 м, змішана команда)

14:30 – Настільний теніс (змішаний парний розряд, за бронзу)

15:30 – Настільний теніс (змішаний парний розряд, за золото)

16:30 – Стрільба (треп, фінал, чоловіки)

17:00 – Дзюдо (чоловіки, вага до 81 кг, за бронзу і золото; жінки, вага до 63 кг, за бронзу і золото)

19:15 – Спортивна гімнастика (командний фінал, жінки)

20:00 – Регбі-7 (жінки, за бронзу)

20:30 – Фехтування (командна шпага, жінки, за бронзу і золото; потенційно збірна України)

20:45 – Регбі-7 (жінки, за золото)

21:56 – Плавання (100 м на спині, жінки, фінал)

22:02 – Плавання (800 м вільним стилем, чоловіки, фінал)

23:01 – Плавання (естафета 4х200 м вільним стилем, чоловіки, фінал)


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Розклад Олімпіади-2024: за які медалі боротимуться спортсмени 30 липня
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