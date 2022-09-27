Політика

РосЗМІ: У Росії створять новий округ, куди увійдуть анексовані території

27 Вересня 2022 09:27
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окупація

Самопроголошені Л/ДНР, а також окуповані частини Херсонської та Запорізької областей України після анексії можуть бути включені до Кримського федерального округу разом із самим півостровом, повідомляє газета “Ведомости” з посиланням на джерела.

За інформацією видання, новим повпредом Путіна у цьому окрузі може стати колишній віце-прем’єр, екс-глава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін.

На окупованих Росією територіях України сьогодні завершуються “референдуми”, за підсумками яких Кремль, ймовірно, оголосить про приєднання цих регіонів до Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив 25 вересня, що після закінчення “референдумів” вважатиме за неможливе “продовження будь-яких дипломатичних переговорів” з Росією.


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