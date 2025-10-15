Росії немає місця на світових ринках: Велика Британія запровадила санкції проти двох нафтових компаній РФ

Сьогодні, 15 жовтня, Велика Британія запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — “Лукойл” і “Роснафта”, а також проти 51 судна з тіньового флоту, що, за заявою Лондона, є новою спробою посилити енергетичні обмеження та перекрити Кремлю джерела прибутку.

“Лукойл” і “Роснафта” внесено до санкційного списку Великої Британії за роль у підтримці російського уряду. Компанії підпадають під замороження активів, дискваліфікацію директорів, транспортні обмеження та заборону на британські трастові послуги.

Обидві компанії вважаються стратегічно важливими для Кремля. Їхня діяльність має економічне значення для Росії, забезпечуючи надходження до державного бюджету, що підтримують її війну проти України.

“Ми запроваджуємо цільові санкції проти двох найбільших нафтових компаній у Росії — “Лукойл” і “Роснафта”. Водночас ми посилюємо тиск на компанії з третіх країн, включно з Індією та Китаєм, які продовжують сприяти продажу російської нафти на світових ринках”, — заявила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз під час візиту до США.

Рівз зазначила, що для Росії “немає місця на світових ринках”, і Велика Британія зробить усе необхідне, щоб зупинити фінансування Москвою війни проти України.

Окрім “Лукойла” та “Роснафти” нові санкції стосуються також 51 судна, зокрема 44 танкерів із тіньового флоту, а також низки осіб і компаній, що працюють у сферах енергетики та оборони.

Минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з європейськими країнами над посиленням санкцій проти російських структур, зокрема “Роснафти” та “Лукойлу”.

“Роснафта” є провідним нафтовидобувником Росії, забезпечуючи близько 40% національного видобутку, а “Лукойл” — другим за обсягами та найбільш орієнтованим на закордонні ринки серед російських компаній.