Росіяни здійснили понад сотню атак: головні бої точаться на Донеччині

Станом на 16:00 14 вересня російська армія 114 разів атакувала позиції Сил оборони України, повідомив Генштаб. Найбільш напружена ситуація зберігається на Донеччині, де тривають масовані штурми на Покровському та Новопавлівському напрямках.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах низки населених пунктів, українські військові відбили 29 із них, бої досі тривають. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 15 спроб наступу, більшість відбито, два зіткнення ще в процесі.

Суттєва активність ворога спостерігається також під Куп’янськом, Лиманом, Сіверськом і Краматорськом, де українські підрозділи відбили десятки атак. На півдні країни російські війська двічі наступали під Оріховом і п’ять разів на Придніпровському напрямку, але без успіху.

Ворог також завдав кількох авіаударів, застосувавши керовані авіабомби й некеровані ракети. Під обстрілами опинилися прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Попри масштабні атаки, українські військові утримують позиції та продовжують відбивати штурми.