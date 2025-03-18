Суспільство

Росіяни заявляють про новий наступ ЗСУ на Білгородську область: в РНБО відреагували
18 Березня 2025 10:28
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Російські ресурси поширили інформацію про нібито спробу українських військових розпочати наступальні дії на кордоні з Бєлгородською областю.

Вони стверджують, що в ніч проти 18 березня ЗСУ начебто стягували техніку та особовий склад до прикордонної зони на межі Бєлгородської та Курської областей, а бронегрупи намагалися прорватися до Краснояружського району.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував ці твердження, заявивши, що це черговий фейк: “Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами”.

За його словами, бойові дії у прикордонних районах тривають постійно через активність російських диверсійно-розвідувальних груп.

Коваленко наголосив, що РФ вигідно розганяти такі заяви перед можливими переговорами Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

“Їх головна інформаційна стратегія — звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді по фронту атакують вони. І саме Путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь”, — каже Коваленко.


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