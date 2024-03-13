Суспільство

Росіяни заявляють про атаки на 6 областей майже 60 дронів

13 Березня 2024 09:06
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дрони, рф
БПЛА / Getty Images

В ніч на 13 березня у Росії заявили про атаки 58 безпілотників на шість областей. Окупанти повідомили, що через обстріл начебто є поранений.

Про це повідомляють російські губернатори та міністерство оборони РФ.

Як заявляють у російському Міноборони, цієї ночі та зранку ППО збила або перехопила 58 безпілотників над шістьма областями.

За повідомленнями Міноборони РФ, найбільше дронів – 29, знищили над Воронезькою областю. Крім того, над Білгородським регіоном нібито збили 11 безпілотників, по 8 над Брянськом і Курськом та по одному над Ленінградською і Рязанською областями РФ.


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