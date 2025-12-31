Росіяни запустили по Україні 127 БпЛА, з них 101 знешкодила ППО

У ніч на 31 грудня, починаючи з 18:00 30 грудня, РФ атакувала Україну 127 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 80 дронів були ідентифіковані як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 101 російський дрон на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

“Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота», – попередили в Повітряних силах.