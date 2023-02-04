Кримінал

Росіяни з новою силою обстріляли Херсонщину, загинула людина

4 Лютого 2023 13:13
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херсон, обстріли

Минулої доби, 3 лютого, армія РФ 47 разів відкривала вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області. 

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

“Російські війська застосовували різні види озброєння — артилерію, РСЗВ, міномети та танки. Херсон армія РФ атакувала шість разів. Снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів в області загинула одна людина, троє – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 2 лютого російські окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 65 разів обстріляли Херсонщину. Двоє людей загинули. 


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