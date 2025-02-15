Кримінал

Росіяни вигадали фейк про вибух у Миколаєві з двома загиблими: що кажуть в ЦПД
15 Лютого 2025 14:45
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Поліція на місці вибуху в Миколаєві 14 лютого / Фото: Нацполіція
Поліція на місці вибуху в Миколаєві 14 лютого / Фото: Нацполіція

Російські Telegram-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, внаслідок якого загинули двоє людей, нібито був помстою працівникам ТЦК та СП однієї із загиблих за мобілізацію її сина.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

За інформацією центру із посиланням на Нацполіцію України, загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з’ясувалося, що він не є військовослужбовцем. 

Як раніше зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, російські спецслужби обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів та не виплачують винагороду. Також виконавцям терактів не повідомляють, що вибухівку часто планують активізувати ще під час виконання агентом задачі російських кураторів.

Російський фейк про вибух у Миколаєві / Фото: ЦПД

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