Росіяни вигадали фейк про вибух у Миколаєві з двома загиблими: що кажуть в ЦПД

Російські Telegram-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, внаслідок якого загинули двоє людей, нібито був помстою працівникам ТЦК та СП однієї із загиблих за мобілізацію її сина.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

За інформацією центру із посиланням на Нацполіцію України, загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з’ясувалося, що він не є військовослужбовцем.

Як раніше зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, російські спецслужби обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів та не виплачують винагороду. Також виконавцям терактів не повідомляють, що вибухівку часто планують активізувати ще під час виконання агентом задачі російських кураторів.