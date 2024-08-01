Росіяни вночі атакували залізничну станцію на Харківщині: є постраждала 

Вночі 1 серпня армія РФ вдарила ракетою по одній із залізничних станцій Харківської області. Унаслідок цього постраждала провідниця.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

“Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через атаку осколкові поранення голови отримала провідниця. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Крім цього, є пошкодження двох локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.