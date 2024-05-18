Росіяни вгатили по приватному сектору Харкова: поранено шість людей, серед них – троє дітей

Російський агресор сьогодні, 18 травня, завдав удару по приватному сектору в Харкові.

Як розповів міський голова Ігор Терехов, керована авіабомба вибухнула на території приватного домоволодіння. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість людей, серед них – троє дітей. Усі вони знаходяться у лікарні.

«Зараз ми обстежуємо будинки, але вже бачимо, що пошкоджено більше десяти. Вимушено відключили газо- та електропостачання. Зараз наші комунальні служби працюють над тим, аби якнайшвидше відновити надання послуг», – розповів мер.

За його словами, ще одна авіабомба впала в лісосмузі в Київському районі. Обійшлося без постраждалих.