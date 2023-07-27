Кримінал

Росіяни вдарили по Запоріжжю

27 Липня 2023 21:35
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війна

Російські війська в четвер ввечері завдали удару по місту Запоріжжя, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

“Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо несе втрати. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру. Інформація про постраждалих не надходила.

Руйнуючи нашу інфраструктуру, не перемогти незламний український дух та нашу жагу вибити російських злочинців з української землі!”, – повідомив Малашко.


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