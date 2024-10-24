Росіяни вдарили по відділенню “Нової пошти” на Донеччині, є загиблі

Російські окупаційні війська нанесли удар по відділенню “Нової пошти” в Олексієво-Дружківці – двоє чоловіків загинуло, одного травмовано.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“Близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям”, – йдеться у повідомленні.

Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.

Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи.