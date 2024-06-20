Кримінал

Росіяни вдарили по селу під Костянтинівкою: троє людей загинули
20 Червня 2024 16:32
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обстріли
Наслідки російського удару по селу Розкішне Донецької області / Фото: Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

Внаслідок атаки окупантів на село Розкішне Донецької області троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, серед них дитина.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли о 12:20 касетними боєприпасами з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років.

Наслідки російського удару по селу Розкішне Донецької області / Фото: Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.


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