Росіяни вдарили по селу під Костянтинівкою: троє людей загинули

Внаслідок атаки окупантів на село Розкішне Донецької області троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, серед них дитина.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли о 12:20 касетними боєприпасами з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.
При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років.
В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.