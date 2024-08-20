Кримінал

Росіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі
20 Серпня 2024 19:19
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Російські окупаційні війська вдарили по Малокатеринівці Запорізької області. Під удар потрапило дитяче кафе, є поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

Відомо про трьох поранених дітей, одна із них у тяжкому стані.

“Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити”, – наголосив Федоров.

UPD 20:00 Як повідомили в поліції, четверо дітей (11, 14, 15 і 17 років) і 18-річна дівчина дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані.

Наслідки російського удару по дитячому кафе / Фото: МВС

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