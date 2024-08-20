Росіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі

Російські окупаційні війська вдарили по Малокатеринівці Запорізької області. Під удар потрапило дитяче кафе, є поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Відомо про трьох поранених дітей, одна із них у тяжкому стані.

“Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити”, – наголосив Федоров.

UPD 20:00 Як повідомили в поліції, четверо дітей (11, 14, 15 і 17 років) і 18-річна дівчина дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані.