Кримінал

Росіяни вдарили по Чернігову балістичними ракетами
3 Січня 2025 17:21
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ракетний удар
Зруйнований внаслідок російського удару будинок у Чернігові / Фото: Чернігівська ОВА

3 січня російські війська нанесли груповий ракетний удар по Чернігівщині, використавши щонайменше три балістичні ракети.

За словами Дмитра Брижинського, керівника військової адміністрації Чернігова, зруйновано два приватні будинки, одна людина отримала поранення.

Протягом останніх пів години Повітряні сили повідомляли про рух низки балістичних ракет по усій Україні, у тому числі і в західних областях та на Львів, проте вибухи стались тільки у Чернігові.

Доповнено. Вже відомо про одну загиблу людину, повідомив голови Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені”, – повідомив Чаус.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.


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