Кримінал

Росіяни вдарили по будівлі міської ради Ізюма: фото та відео наслідків
4 Лютого 2025 13:43
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Президент України Володимир Зеленський опублікував перші кадри після удару РФ по Ізюму Харківської області. Під ударом була будівля міської ради.

Станом на зараз відомо, що постраждало понад 30 людей. П’ятеро людей загинули. 

“Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя”, — написав Зеленський.

Наразі на місці триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту.

Наслідки російського удару по Ізюму / Фото: Суспільне

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