Росіяни вдарили по будівлі міської ради Ізюма: фото та відео наслідків

Президент України Володимир Зеленський опублікував перші кадри після удару РФ по Ізюму Харківської області. Під ударом була будівля міської ради.

Станом на зараз відомо, що постраждало понад 30 людей. П’ятеро людей загинули.

“Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя”, — написав Зеленський.

Izyum. The rescue operation continues after a Russian missile strike on the city. This attack destroyed part of the city council building.



As of now, we know there are casualties – twenty people have been injured. Tragically, five people have died. My condolences to the families… pic.twitter.com/HaZUg8bNOc