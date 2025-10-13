Росіяни вдарили безпілотником по центру Харкова: пошкоджено гуртожиток та автомобілі

“Ми працюємо над цим”: Зеленський розповів про переговори з Трампом щодо постачання Tomahawk

Нічна атака на Крим: пожежа на нафтобазі у Феодосії, вибухи біля Сімферополя та перебої зі світлом

Зеленський у Fox News: “Сподіваюся, Трамп зможе зупинити Путіна так само, як він зупинив війну на Близькому Сході”

«Ворог наніс удар ворожим БпЛА по Київському району Харкова. Пошкоджено скління вікон гуртожитку та два цивільні автомобілі. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — зазначив він.

У Харкові стався вибух у центральній частині Київського району. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, вибух пролунав у житловій забудові, у будинках вибито шибки.