Росіяни вдарили безпілотником по центру Харкова: пошкоджено гуртожиток та автомобілі

У Харкові стався вибух у центральній частині Київського району. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, вибух пролунав у житловій забудові, у будинках вибито шибки.
Згодом Терехов повідомив, що вибух стався внаслідок удару безпілотника невстановленого типу.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог атакував місто дронами.
«Ворог наніс удар ворожим БпЛА по Київському району Харкова. Пошкоджено скління вікон гуртожитку та два цивільні автомобілі. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — зазначив він.
На місці працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста.