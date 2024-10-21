Кримінал

Росіяни вбили двох полонених українських воїнів поблизу Селидового
21 Жовтня 2024 17:23
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війна, полон
Окупанти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ / Донецька обласна прокуратура

Російські окупаційні війська розстріляли двох полонених бійців Збройних сил України поблизу міста Селидове у Донецькій області.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

“За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники ЗС РФ під час наступу на позиції Збройних Сил України у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї”, – йдеться у повідомленні.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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