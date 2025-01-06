Росіяни стратили українських полонених на Донеччині, – DeepState

Російські окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Стало відомо про розстріл трьох українських військовополонених біля Нескучного на Донеччині.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

“3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр. Бійці здалися в полон, їм зав’язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю. Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам”, – йдеться в повідомленні.

У DeepState зазначили, що в ООН ігнорують той факт, що вбивства і знущання з українських військовополонених мають систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом РФ.