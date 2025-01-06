Суспільство

Росіяни стратили українських полонених на Донеччині, – DeepState
6 Січня 2025 14:50
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полонені
Російський військовий / Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Стало відомо про розстріл трьох українських військовополонених біля Нескучного на Донеччині.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

“3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр. Бійці здалися в полон, їм зав’язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю. Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам”, – йдеться в повідомленні.

У DeepState зазначили, що в ООН ігнорують той факт, що вбивства і знущання з українських військовополонених мають систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом РФ.

Фото з місця страти росіянами українських полонених / Фото: DeepState

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