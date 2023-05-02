Кримінал

Росіяни скинули керовані авіабомби на Херсонщину, три людини загинуло

2 Травня 2023 15:43
29
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херсонська область

Сьогодні росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби.

Як повідомили в Офісі президента, внаслідок атаки росіян постраждали 7 осіб: три людини загинули, п‘ятеро – поранені.


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