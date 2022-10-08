Суспільство

Росіяни повністю знеструмили ЗАЕС

8 Жовтня 2022 08:57
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заес

Через обстріли росіян пошкодженв остання лінія зв‘язку ЗАЕС. Як результат – станція повністю знеструмлена.

Про це повідомляє Енергоатом.

“Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори”, – йдеться в повідомленні.

Запасів пального для генераторів вистачить на 10 діб. Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Та відремонтувати включення енергоблоків під постійними обстрілами всіх ліній є неможливими.

Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має “захищати її” від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну. А 5 жовтня президент Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.


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